«Победа» объяснила прекращение полётов в Хельсинки

Российский лоукостер «Победа» заявил, что отмена рейсов в Хельсинки вызвана оптимизацией программы полётов. Последний рейс запланирован на 31 января.
«Клиентам отменённых рейсов выполняется полный возврат денежных средств или индивидуально подбираются альтернативные варианты перелетов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского перевозчика Елены Селивановой.
«Победа» начала выполнять рейсы в финский аэропорт Хельсинки-Вантаа с 5 октября 2018 года.
Ранее News.ru писал о том, что российский лоукостер отменил международные рейсы из Пулково с 1 апреля. Причиной такого решения стал конфликт с пограничной службой аэропорта.