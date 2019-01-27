«Победа» объяснила прекращение полётов в Хельсинки

https://news.ru/storage/news/d1c6d82978776e12614f9c4d925cbbbf/f3b347d0-7203-4e07-973f-70fbfd56b931_850.jpg Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

Российский лоукостер «Победа» заявил, что отмена рейсов в Хельсинки вызвана оптимизацией программы полётов. Последний рейс запланирован на 31 января.

«Клиентам отменённых рейсов выполняется полный возврат денежных средств или индивидуально подбираются альтернативные варианты перелетов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского перевозчика Елены Селивановой.

«Победа» начала выполнять рейсы в финский аэропорт Хельсинки-Вантаа с 5 октября 2018 года.

Ранее News.ru писал о том, что российский лоукостер отменил международные рейсы из Пулково с 1 апреля. Причиной такого решения стал конфликт с пограничной службой аэропорта.