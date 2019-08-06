https://static.news.ru/photo/e69db176-b850-11e9-b84a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская авиакомпания «Победа» готова не приостанавливать рейсы из Москвы в армянский Гюмри на зимний период в случае получения от аэропорта гарантий решения проблем с недоливом топлива и выплаты компенсации за недополученный авиакеросин.

Недолив топлива — это не недоразумение, а серьёзная угроза безопасности. Мы рассчитываем точный объём топлива на конкретный маршрут, — сказал представитель «Победы».

Ранее сообщалось, что все запланированные до конца летнего сезона рейсы будут выполнены.

Как писал News.ru, «Победа» приостановила продажу билетов из Москвы в армянский Гюмри на зимний период из-за проблем с топливозаправщиком в аэропорту города.