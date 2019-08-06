Российская авиакомпания «Победа» готова не приостанавливать рейсы из Москвы в армянский Гюмри на зимний период в случае получения от аэропорта гарантий решения проблем с недоливом топлива и выплаты компенсации за недополученный авиакеросин.
Недолив топлива — это не недоразумение, а серьёзная угроза безопасности. Мы рассчитываем точный объём топлива на конкретный маршрут, — сказал представитель «Победы».
Ранее сообщалось, что все запланированные до конца летнего сезона рейсы будут выполнены.
Как писал News.ru, «Победа» приостановила продажу билетов из Москвы в армянский Гюмри на зимний период из-за проблем с топливозаправщиком в аэропорту города.