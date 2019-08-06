https://static.news.ru/photo/d8ed9116-b82a-11e9-ab56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская авиакомпания «Победа» приостановила продажу билетов из Москвы в армянский Гюмри на зимний период из-за проблем с топливозаправщиком в аэропорту города.

К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. «Победа» неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться, — передаёт сообщение пресс-службы авиакомпании РИА Новости.

Источник также отметил, что мер, принимаемых армянским аэропортом, недостаточно и практика недолива топлива продолжается.

При этом все запланированные до конца летнего сезона рейсы будут выполнены.

Как ранее писал News.ru, Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об отмене рейсов в аэропорту Барселоны 9 августа. К изменениям в расписании может привести забастовка.