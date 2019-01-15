«Победа» может прекратить международные рейсы из Пулково

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Лоукостер «Победа» пригрозил закрыть с апреля международные рейсы из санкт-петербургского аэропорта Пулково. В качестве причины в авиакомпании называют конфликтную ситуацию, которая возникла из-за неправомерной, по мнению перевозчика, задержки вылетов сотрудниками пограничной службы.

Подобные инциденты, в частности, имели место 14 и 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник. По его словам, международные рейсы компании из Санкт-Петербурга были задержаны погранслужбой воздушной гавани, работники которой требовали в процессе подготовки к вылету вскрыть все надлежащим образом заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салонах самолётов.

В пресс-службе «Победы» не стали комментировать эту информацию, однако подтвердили задержки международных рейсов 14 января из-за вскрытия пограничными службами всех деактивированных и опломбированных отсеков.

Ранее, как сообщал News.ru, Мосгорсуд признал незаконным запрет лоукостера на бесплатный провоз вещей помимо ручной клади. Согласно правилам, которые обязательны для всех авиакомпаний, помимо ручной клади, пассажир имеет право взять с собой дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли и верхнюю одежду.