https://static.news.ru/photo/93b7dd70-b47b-11e9-8797-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководство Росреестра по Пермскому краю уволило сотрудницу ведомства, которая пнула лежащего у входа в здание бездомного.

Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего — тем более, — сообщила порталу 59.ru руководитель краевого Росреестра Виктория Абрамченко.

Разбирательство началось после того, как в Интернете появилось видео, на котором видно, как у здания Росреестра в Перми некая женщина несколько раз пинает спящего мужчину и требует немедленно уйти. Позже выяснилось, что она — сотрудница ведомства.

Ранее News.ru писал, что в подмосковном Красногорске экс-кандидат в мэры города и бизнесмен Валерий Немировский был задержан за дебош. На Звенигородском шоссе водитель такси «подрезал» Немировского, что привело его в ярость. Он вышел, несколько раз до вмятин пнул ногой в дверь машины, затем забрался на крышу и попрыгал на ней. По некоторым данным, он также снял с машины номер, упрятал его в свой багажник и скрылся.