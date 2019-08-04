Массовая эмиграция украинцев в Россию поможет стране улучшить демографическую ситуацию, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, русскоговорящая часть граждан Украины будет стремиться перебраться в российские города.
Здесь им легче будет приспособиться, ментальность близка, родственников много, — отметил он.
Сенатор считает, что жители, оставшиеся на украинской территории после развала Советского Союза, станут «резервом» для пополнения населения России.
Также он подчеркнул, что переезжающие в страны Европы люди будут считаться там «второсортными». Например, в Польше им предоставляют работу, которую отказываются делать поляки, передаёт
Ранее News.ru писал, что глава МИД Украины Павел Климкин сделал прогноз о масштабах бегства жителей страны за рубеж. По словам дипломата, уже через несколько лет за пределами родины будет жить половина украинцев.