https://static.news.ru/photo/44324406-b6c0-11e9-bb28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Массовая эмиграция украинцев в Россию поможет стране улучшить демографическую ситуацию, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, русскоговорящая часть граждан Украины будет стремиться перебраться в российские города.

Здесь им легче будет приспособиться, ментальность близка, родственников много, — отметил он.

Сенатор считает, что жители, оставшиеся на украинской территории после развала Советского Союза, станут «резервом» для пополнения населения России.

Также он подчеркнул, что переезжающие в страны Европы люди будут считаться там «второсортными». Например, в Польше им предоставляют работу, которую отказываются делать поляки, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал, что глава МИД Украины Павел Климкин сделал прогноз о масштабах бегства жителей страны за рубеж. По словам дипломата, уже через несколько лет за пределами родины будет жить половина украинцев.