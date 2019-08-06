https://static.news.ru/photo/9b7e11a2-b839-11e9-842b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка стали первыми в истории спортсменами, которые совершили заплыв через Байкал на дистанцию в 45 километров.

Целью проекта «За чистый Байкал» является привлечение внимания общественности к загрязнению озера.

Заплыв начался 5 августа в посёлке Листвянка Иркутской области в 5.30 по местному времени. Уже 6 августа в 4.35 заплыв был завершён.

Одна из основных сложностей в таком марафоне — избежать переохлаждения. Конечно, преодолеть такую дистанцию без остановки нереально. Но даже с учётом передышек, плыть больше суток в ледяной воде — очень сложная задача, — цитирует основателя школы плавания Никиту Кислова argumenti.ru .

Как ранее писал News.ru, экосистема озера Байкал может быть уничтожена из-за нового наводнения в Иркутской области. Угрозу крупнейшему природному резервуару пресной воды несут отходы закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.