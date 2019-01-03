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«Площадку» и «город» в автошколах могут объединить

Андрей Любимов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

МВД РФ предложит правительству проект изменений порядка сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Ведомство предлагает объединить «площадку» и «город».

Инициатива также подразумевает проверку навыков будущих водителей только в условиях реального дорожного движения, пишет ТАСС. Министерство не планирует полного исключения упражнений на автодроме, несмотря на предложение автошкол сократить количество подобных испытаний.

«В разработанных изменениях правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами предусматривается объединение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, проводимого на площадке, и экзамена в условиях дорожного движения», — говорится в сообщении.

Правительство России поручило ГИБДД разработать проект о привлечении к материальной ответственности автошкол, которые выпускают плохо подготовленных водителей. Главный инспектор РФ Михаил Черников заявил, что учебные заведения должны нести ответственность за качество знаний молодых автомобилистов.

Ранее News.ru сообщал о возможном появлении в России цифровых водительских удостоверений. Но от «бумажных» документов МВД отказываться не спешит. Нововведение призвано уменьшить риск подделки прав.


#ГИБДД #МВД #автошколы
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