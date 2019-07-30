https://static.news.ru/photo/0dac2c72-b363-11e9-97e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Уникальные спортивные объекты подготовили для москвичей ко Дню города. Одной из центральных площадок праздника станет Тверская улица.

Там для всех желающих пройдут бесплатные мастер-классы. В них по самым скромным подсчётам принять участие смогут не менее 25 тысяч человек. В центре города соорудят скалодром. Под присмотром инструкторов москвичи и гости столицы смогут забраться на высоту восемь метров.

Для взрослых и детей от 6 лет подготовят площадку по паркуру, где всех желающих научат свободно перемещаться на любом рельефе. Рядом с ней установят 35-метровый бассейн для занятий sup-серфингом. Кроме того, планируется возвести скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы. Новинкой праздника этого года станут занятия по фристайл-слалому (катанию на роликовых коньках) на специальном роллердроме, отмечает « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что день города в Москве пройдёт 7 и 8 сентября. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. В 2019 году Москве исполняется 872 года.