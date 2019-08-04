https://static.news.ru/photo/0b850ebe-b746-11e9-a859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 миллиона гектаров. На прошлой неделе площадь составляла более 2,8 миллиона гектаров.

Продолжает действовать 441 очаг пожаров, 31 из них локализован, — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие около четырёх тысяч волонтёров. С ранцевыми огнетушителями они выходят в горящий лес, чтобы не подпустить огонь к жилью. Помимо добровольцев, в тушении задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техники.

Как ранее писал News.ru, бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что лесные пожары в Сибири являются местью «дикарям московским».