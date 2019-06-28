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Министр просвещения РФ Ольга Васильева на всероссийском совещании напомнила рекомендации правительства о соотношении гарантированной и поощрительной частей при расчёте заработной платы учителей, которые практически нигде не соблюдаются.

В 2016 году средняя нагрузка на учителя в России составляла 1,3 ставки, или 23,4 часа в неделю. К концу прошлого года ставка выросла до 1,38, почти 25 часов в неделю,...