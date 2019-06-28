https://static.news.ru/photo/d9880f40-9988-11e9-99cd-fa163e074e61_1024.jpgМеждународный аэропорт «Борисполь» Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В 13:30 в аэропорту Минска руководители ДНР и ЛНР передадут главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку четверых пленных, удерживаемых на территории Донбасса.
Передача состоится в ВИП-зале аэропорта, — передаёт «Коммерсант».
Предполагается, что Медведчук лично доставит пленников в Киев.
Как писал News.ru, Медведчук договорился об освобождении украинских военных с главами ДНР и ЛНР. Будут освобождены Дмитрий Великий (1988 г. р.), Яков Веремейчик (1986 г. р.), Эдуард Михеев (1964 г. р.) и Максим Горяинов (1984 г. р.). Все они приговорены к различным срокам заключения и отбывают наказание на территории ДНР и ЛНР.