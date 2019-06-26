https://static.news.ru/photo/55b171cc-982d-11e9-bff6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктория Скрипаль, племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, считает, что он и его дочь могли пойти на сделку с британскими спецслужбами перед инцидентом в Солсбери. Женщина не исключает, что они «добровольно приняли участие в инсценировке» их отравления в марте 2018 года.

Лондону нужен был повод для обострения отношений с Москвой, и вполне возможно, что мои родные могли получить за это какие-то дивиденды. Я не могу знать это точно, но люди меняются, — приводят её слова «Известия».

Виктория сомневается в том, что отца и дочь содержат в одном и том же месте. Как считает племянница Скрипаля, «по отдельности проще манипулировать людьми».

По мнению Скрипаль, действия её родственников тщательно контролируют:

В голосовом сообщении, которое мне дядя записал 9 мая, слышно, как он вначале спрашивает на английском разрешения у кого-то и только потом начинает диктовать текст. На телефоны, с которых они звонили, доходят наши сообщения, их кто-то читает, но ответов нет.

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок».

Позже жертвами этого же яда стали двое жителей соседнего города Эймсбери: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стёрджес. Они нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье. Стёрджес врачам спасти не удалось. Роули вышел из больницы, но позже его парализовало.

5 сентября прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении. Власти королевства объявили, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём.

В МИД РФ все обвинения в отношении Москвы отрицают, называя их инсинуациями, писал News.ru.