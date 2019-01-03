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Платные водоёмы для рыбалки исчезнут в РФ

Alexey Sukhorukov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Любительское рыболовство в России останется свободным и бесплатным, сообщили в Росрыболовстве. С нового года в стране исчезнут огороженные водоёмы для платной рыбалки.

Соответствующие нормы указаны в Федеральном законе №475. Исключением станут только водоёмы, расположенные на землях обороны и безопасности и особо охраняемых природных территориях.

Также в целях защиты интересов рыбоводных хозяйств устанавливаются ограничения для рыболовства на ряде объектов, используемых для товарной аквакультуры.

Платные участки будут упразднены в течение двух лет, сообщает «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке. Документ опубликован на портале правовой информации. Таким образом закреплена норма о бесплатном рыболовстве в личных целях. Кроме того, сохранена возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.


#россия #рыбы #плата
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