Плату за суррогатное материнство могут запретить в РФ

https://news.ru/storage/news/21d18ec7912d25b4dc122c5c2d9e6561/311323e5-d177-4b75-83f4-348c20acae72_850.jpg Russell Gordon/Russell Gordon/DanitaDelimont./Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект, фактически запрещающий платное суррогатное материнство в России.

«Суррогатное материнство — неурегулированный вид. Надо поставить рамки, закрыть возможность для такой торговли младенцами. Мы это хотим запретить», — рассказал РИА Новости Милонов.

В подготовленном законопроекте указывается, что договор суррогатного материнства не является возмездным. Выплата вознаграждения суррогатной матери по договору не допускается, однако предусматривается оплата текущих расходов в период вынашивания и рождения ребёнка.

Проект закона устанавливает также права, обязанности и ответственность сторон договора суррогатного материнства.

Ранее News.ru писал, что Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который предлагал ввести запрет на суррогатное материнство в России. В пояснительной записке к нему было сказано, что оказание услуг подобного рода в стране имеет недопустимые правовые риски. В документе отмечается, что в нашей стране участники процесса заключают обычный гражданско-правовой договор, который допускает закрепление любых обязанностей и прав сторон, однако не гарантирует при этом их строгого выполнения.