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Плату за суррогатное материнство могут запретить в РФ

Russell Gordon/Russell Gordon/DanitaDelimont./Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект, фактически запрещающий платное суррогатное материнство в России.

«Суррогатное материнство — неурегулированный вид. Надо поставить рамки, закрыть возможность для такой торговли младенцами. Мы это хотим запретить», — рассказал РИА Новости Милонов.

В подготовленном законопроекте указывается, что договор суррогатного материнства не является возмездным. Выплата вознаграждения суррогатной матери по договору не допускается, однако предусматривается оплата текущих расходов в период вынашивания и рождения ребёнка. 

Проект закона устанавливает также права, обязанности и ответственность сторон договора суррогатного материнства.

Ранее News.ru писал, что Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который предлагал ввести запрет на суррогатное материнство в России. В пояснительной записке к нему было сказано, что оказание услуг подобного рода в стране имеет недопустимые правовые риски. В документе отмечается, что в нашей стране участники процесса заключают обычный гражданско-правовой договор, который допускает закрепление любых обязанностей и прав сторон, однако не гарантирует при этом их строгого выполнения.


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