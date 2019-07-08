https://static.news.ru/photo/d006156a-a122-11e9-be60-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Старший научный сотрудник аналитического центра Taihe, специалист в сфере исследований Центральной Азии и Восточной Европы Чэн Хунган заявил, что намерение Украины стать арктическим игроком вряд ли осуществимо.

Ханган считает слова посла Украины Вячеслава Яцюка о планах на Арктику продиктованными желанием повысить международный статус государства. По его мнению, с учетом нынешней политической и экономической ситуации в стране, реальных возможностей инвестировать в арктические проекты у Украины нет, передаёт РИА Новости .

Аналитик добавил, что эффективно проявить себя в освоении Арктики Украина смогла бы только в случае нормализации отношений с Россией.

Как писал News.ru ранее, в Совфеде прокомментировали высказывание Яцюка — член Совета Федерации Игорь Морозов назвал это заявление пустой болтовнёй украинских дипломатов.