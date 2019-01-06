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Врачи из Петербурга лидируют в России по мини-футболу

Сергей Киселев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Медики из Санкт-Петербурга стали победителями чемпионата России по мини-футболу среди врачей, который проводится уже в пятый раз. В состязаниях участвовали 14 команд из разных регионов страны.

Медработники состязались в двух возрастных категориях — «без ограничения по возрасту» и «старше 35 лет». Во второй категории питерские доктора заняли второе место, уступив коллегам из сборной Южного федерального округа, передаёт «Доктор Питер».

Для врачей из Северной столицы это уже вторая победа в чемпионате, который в этот раз прошёл в их родном городе.

Ранее News.ru писал, что хоккеисты сборной России выиграли бронзовые награды молодёжного чемпионата мира (МЧМ). В матче за третье место турнира для спортсменов до 20 лет россияне победили швейцарских сверстников со счётом 5:2.


#футбол #врачи #Санкт-Петербург
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