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В Питере миновал «церковный» кризис

Антон Ваганов/ТАСС

общество [ версия для печати ]
Вопрос о судьбе «Исаакия» отложен до выборов

Собственно,  комитет имущественных отношений города на Неве подтвердил, что распоряжение петербургского  правительства двухлетней давности о передачи Исакиевского собора церкви утратило свою юридическую силу. Дело в том, что до 30 декабря года нынешнего патриархия должна была подать соответствующую заявку на передачу ей в управление крупнейшего собора Питера. Но на такой шаг руководство РПЦ сейчас не решилось. И тому были вполне объективные причины.

И дело не только в том, что основное внимание РПЦ было сконцентрировано на тематике украинской автокефалии. Видимо, отцы церкви вошли в положение нынешнего руководства града Петра. Дело в том, что события года прошедшего показали, в какой степени сам вопрос передачи церкви крупнейшего храма, ставшего музеем и одной из архитектурных достопримечательностей города, выступил средством консолидации разномастной оппозиции. Воспользовавшись  этим предлогом, прежде всего, либеральные круги города подвергли откровенной  обструкции тогдашнего губернатора Георгия Полтавченко, известного своей набожностью, и сумели провести несколько весьма представительных уличных акций протеста.   

В результате позиции губернатора, не сумевшего утихомирить эту протестную волну, были существенно ослаблены в глазах федерального руководства. И именно тогда впервые стали публично допускать скорую отставку Полтавченко.  

Александр Беглов (слева) пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов (слева)

Ясно, что врио губернатора Александр Беглов, который сейчас пытается играть роль губернатора всех питерцев,  не хотел бы, чтобы «Исаакий»  стал бы яблоком раздора между ним и влиятельной питерской интеллигенцией. Тем более, что и часть депутатов  городского Закса вновь выступила с открытым письмом, осуждающим принятое два года назад решение о передаче собора. И хоть, как утверждали, таких оппонентов «воцерковления» храма было меньшинство. Видимо, врио губернатора, которому ещё предстоит пройти чистилище выборов, предпочёл бы не дразнить лишний раз местных либералов и предпочёл бы, чтобы вопрос о судьбе «Исаакия» был отложен, как минимум, до его избрания.

И теперь, как мы видим, достигнута временная гармония. С одной стороны, без видимого нажима администрации города вопрос отложен по вполне объективной причине. Сама РПЦ не соблюла вовремя нужную процедуру. Тем более, что в данный весьма сложный  момент и руководству патриархии не с руки нарываться на критику в собственном отечестве. 

Но, с другой стороны, ничто не говорит о том, что вопрос передачи собора окончательно похоронен. Скорее он подвешен до более благоприятных времён. Когда и церковь сочтёт актуальным вернуться к его решению.

А губернатор теперь с лёгким сердцем рассылает главам районов свои именные лопаты в знак того, что им самим придётся выйти на улицы, если вопрос с уборкой снега не будет решен. Это проблема  сейчас куда актуальнее.


#рпц #церковь #Санкт-Петербург
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