В Питере миновал «церковный» кризис

Собственно, комитет имущественных отношений города на Неве подтвердил, что распоряжение петербургского правительства двухлетней давности о передачи Исакиевского собора церкви утратило свою юридическую силу. Дело в том, что до 30 декабря года нынешнего патриархия должна была подать соответствующую заявку на передачу ей в управление крупнейшего собора Питера. Но на такой шаг руководство РПЦ сейчас не решилось. И тому были вполне объективные причины.
И дело не только в том, что основное внимание РПЦ было сконцентрировано на тематике украинской автокефалии. Видимо, отцы церкви вошли в положение нынешнего руководства града Петра. Дело в том, что события года прошедшего показали, в какой степени сам вопрос передачи церкви крупнейшего храма, ставшего музеем и одной из архитектурных достопримечательностей города, выступил средством консолидации разномастной оппозиции. Воспользовавшись этим предлогом, прежде всего, либеральные круги города подвергли откровенной обструкции тогдашнего губернатора Георгия Полтавченко, известного своей набожностью, и сумели провести несколько весьма представительных уличных акций протеста.
В результате позиции губернатора, не сумевшего утихомирить эту протестную волну, были существенно ослаблены в глазах федерального руководства. И именно тогда впервые стали публично допускать скорую отставку Полтавченко. Александр Беглов (слева)
Александр Беглов (слева)
Ясно, что врио губернатора Александр Беглов, который сейчас пытается играть роль губернатора всех питерцев, не хотел бы, чтобы «Исаакий» стал бы яблоком раздора между ним и влиятельной питерской интеллигенцией. Тем более, что и часть депутатов городского Закса вновь выступила с открытым письмом, осуждающим принятое два года назад решение о передаче собора. И хоть, как утверждали, таких оппонентов «воцерковления» храма было меньшинство. Видимо, врио губернатора, которому ещё предстоит пройти чистилище выборов, предпочёл бы не дразнить лишний раз местных либералов и предпочёл бы, чтобы вопрос о судьбе «Исаакия» был отложен, как минимум, до его избрания.
И теперь, как мы видим, достигнута временная гармония. С одной стороны, без видимого нажима администрации города вопрос отложен по вполне объективной причине. Сама РПЦ не соблюла вовремя нужную процедуру. Тем более, что в данный весьма сложный момент и руководству патриархии не с руки нарываться на критику в собственном отечестве.
Но, с другой стороны, ничто не говорит о том, что вопрос передачи собора окончательно похоронен. Скорее он подвешен до более благоприятных времён. Когда и церковь сочтёт актуальным вернуться к его решению.
А губернатор теперь с лёгким сердцем рассылает главам районов свои именные лопаты в знак того, что им самим придётся выйти на улицы, если вопрос с уборкой снега не будет решен. Это проблема сейчас куда актуальнее.