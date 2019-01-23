USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,283 $   Brent60.58 $ Bitcoin3,582.08 $
МОСКВА-18°C22:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Пилоты рассказали об инциденте на рейсе Сургут — Москва

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Пилоты «Аэрофлота» рассказали о своих действиях на рейсе Сургут — Москва, который из-за пьяного пассажира совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

«Была получена информация от бортпроводников о захвате воздушного судна», — рассказал пилот «Аэрофлота» в ходе пресс-конференции.

После экстренного сообщения от бортпроводников пилоты начали собирать данные по запасным аэродромам, а затем отправили полученную информацию в центр управления полётами. Через диспетчеров лётчики также получили рекомендации от представителей правоохранительных органов о том, что самостоятельных попыток задерживать данного пассажира предпринимать не следует.

Ранее стюардесса рейса Сургут — Москва раскрыла детали инцидента. По её словам, через полчаса после взлёта один из пассажиров обратился к бортпроводникам с требованием развернуть самолёт в Афганистан. Также мужчина заявлял, что у него есть оружие и он применит его против пассажиров и членов экипажа, если просьба не будет выполнена. 

Как писал News.ru, нештатная ситуация на борту произошла 22 января. 41-летний житель Сургута Павел Шаповалов, угрожая тем, что у него есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал лететь в Афганистан. Борт совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, вскоре спецназ штурмовал лайнер и задержал злоумышленника. Павел Шаповалов заявил о причастности к теракту 11 сентября 2001 года. Его поместили в СИЗО на два месяца. На заседании Шаповалов не смог объяснить свои слова, и зачем ему нужно было лететь в Афганистан, он тоже не знал, отметив, что никаких путешествий в эту страну ранее не планировал.


#москва #АЭРОФЛОТ #Сургут
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге


читайте также
происшествия 02:38, 23 января 2019
Стюардесса рейса Сургут — Москва раскрыла детали инцидента
происшествия 00:36, 23 января 2019
Пассажиры рейса Сургут — Москва вступились за угонщика
Лента новостей
общество 22:13
Анкара рассчитывает на рост турпотока из РФ
технологии 22:07
Ветер снёс макет космического корабля Маска
шоу-бизнес 21:51
Шнурова вызвали на поединок из-за Волочковой
в мире 21:39
Порошенко и Меркель продолжат оказывать давление на Россию
в мире 21:20
Режиссёра «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии
Другие новости
общество 22:13
Анкара рассчитывает на рост турпотока из РФ
общество 20:14
Население России сократилось впервые за 10 лет
общество 19:57
Министр Якушев готов установить газоанализаторы в жилых домах
общество 19:53
Рыбка объяснила отсутствие на собственной конференции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top