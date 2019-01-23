Пилоты рассказали об инциденте на рейсе Сургут — Москва

https://news.ru/storage/news/55b5597406460dc89d7bda01008beaff/73c0718f-f690-4ee3-955a-33b5820d1893_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пилоты «Аэрофлота» рассказали о своих действиях на рейсе Сургут — Москва, который из-за пьяного пассажира совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

«Была получена информация от бортпроводников о захвате воздушного судна», — рассказал пилот «Аэрофлота» в ходе пресс-конференции.

После экстренного сообщения от бортпроводников пилоты начали собирать данные по запасным аэродромам, а затем отправили полученную информацию в центр управления полётами. Через диспетчеров лётчики также получили рекомендации от представителей правоохранительных органов о том, что самостоятельных попыток задерживать данного пассажира предпринимать не следует.

Ранее стюардесса рейса Сургут — Москва раскрыла детали инцидента. По её словам, через полчаса после взлёта один из пассажиров обратился к бортпроводникам с требованием развернуть самолёт в Афганистан. Также мужчина заявлял, что у него есть оружие и он применит его против пассажиров и членов экипажа, если просьба не будет выполнена.

Как писал News.ru, нештатная ситуация на борту произошла 22 января. 41-летний житель Сургута Павел Шаповалов, угрожая тем, что у него есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал лететь в Афганистан. Борт совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, вскоре спецназ штурмовал лайнер и задержал злоумышленника. Павел Шаповалов заявил о причастности к теракту 11 сентября 2001 года. Его поместили в СИЗО на два месяца. На заседании Шаповалов не смог объяснить свои слова, и зачем ему нужно было лететь в Афганистан, он тоже не знал, отметив, что никаких путешествий в эту страну ранее не планировал.