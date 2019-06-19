https://static.news.ru/photo/b36be12a-92c0-11e9-b14b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Серия одиночных пикетов проходит возле здания Главного управления СК в Москве. Таким образом их участники выражают поддержку трём сёстрам Хачатурян, арестованным по обвинению в убийстве своего отца.

В настоящее время на месте присутствуют около 200 человек, написала в Facebook организатор встречи Дарья Серенко .

Мы, как и защита сестёр, считаем, что их действия были самообороной по отношению к человеку, который много лет издевался над своими детьми: избивал, насиловал, угрожал, запугивал, — говорится на странице мероприятия в Facebook .

Организаторы подчёркивают, что вопрос домашнего насилия — это «в широком смысле политический вопрос».

У жертв насилия не должно быть этого страшного выбора (а точнее — отсутствия выбора) — умереть дома от рук насильника или сесть в тюрьму за самозащиту, — отмечают защитники сестёр Хачатурян.

Как писал News.ru, 14 июня следствие предъявило сёстрам Хачатурян окончательную редакцию обвинения. Согласно ей, девушкам инкриминируется «убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Это самая жёсткая квалификация преступления, которую могли выбрать следователи.