Серия одиночных пикетов проходит возле здания Главного управления СК в Москве. Таким образом их участники выражают поддержку трём сёстрам Хачатурян, арестованным по обвинению в убийстве своего отца.
В настоящее время на месте присутствуют около 200 человек, написала в Facebook организатор встречи
Мы, как и защита сестёр, считаем, что их действия были самообороной по отношению к человеку, который много лет издевался над своими детьми: избивал, насиловал, угрожал, запугивал, — говорится на странице мероприятия в
Организаторы подчёркивают, что вопрос домашнего насилия — это «в широком смысле политический вопрос».
У жертв насилия не должно быть этого страшного выбора (а точнее — отсутствия выбора) — умереть дома от рук насильника или сесть в тюрьму за самозащиту, — отмечают защитники сестёр Хачатурян.
Как писал News.ru, 14 июня следствие предъявило сёстрам Хачатурян окончательную редакцию обвинения. Согласно ей, девушкам инкриминируется «убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Это самая жёсткая квалификация преступления, которую могли выбрать следователи.