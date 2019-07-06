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Акция солидарности проходят с врачом Перинатального центра Калининградской области Элиной Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца, проходят в десятках городов России. Медики из Москвы устроили серию пикетов у здания СК.

По мнению участников акции, уголовное преследование Сушкевич является необоснованным. У недоношенного младенца было мало шансов на выживание, и врачи сделали всё возможное, чтобы его спасти, пишет издание « Метагазета ».

Издание отмечает, что акции в поддержку Сушкевич 6 июля проходят в 20 городах России. Так, в Калининграде профсоюз « Альянс врачей » хотел организовать митинг, но местные власти отказались согласовывать его. В результате, калининградские медики собираются устроить прогулку по центру города в белых халатах.

И снова Калининград, медики подтягиваются к площади. pic.twitter.com/TLfY3SQoGa — Альянс врачей (@alyansvrachey) 6 июля 2019 г.

Как писал News.ru, ранее акцию солидарности с Элиной Сушкевич устроили Сотрудники Екатеринбургского клинического перинатального центра. До этого в её защиту выступило Российское общество неонатологов. Ситуацию комментировал губернатор региона Антон Алиханов, пообещав внимательно следить за ходом расследования дела.

Глава калининградского Минздрава Александр Кравченко говорил о том, что ни у одного нормального врача не возникнет мысль сделать то, о чём говорится в материалах уголовного дела.