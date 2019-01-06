Пикеты против закрытия факультета прошли в Петербурге

Одиночные пикеты против закрытия факультета среднего профессионального образования прошли в Санкт-Петербурге.
Протесты прошли около Смольного, сообщает «Росбалт». На одном из плакатов была надпись: «Программисты не нужны?»
В декабре на сайте университета сообщалось, что вуз готовит документы, необходимые для обжалования отказа в государственной аккредитации образовательной программы «Информатика и вычислительная техника».
Ранее News.ru писал, что питерские полицейские задержали двоих участников одиночных пикетов в поддержку крымских татар. Сотрудники правопорядка подошли к протестующим и сообщили, что на них поступило заявление. Также они заявили, что активисты Ольга Смирнова и Асан Мумджи уже были привлечены по ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях.