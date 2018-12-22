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Пикет против Элджея в Воронеже собрал около десяти человек

Элджей Элджей/vk.com

Элджей

общество [ версия для печати ]

Акция против выступления рэпера Элджея прошла у памятника Ивану Никитину в гайд-парке Воронежа. На пикет воронежцы принесли плакаты с лозунгами: «За правильный рэп», «Не сотвори себе кумира», «Защитим наших детей от пропагандиста Элджея».

В мероприятии приняли участие около 10 человек. Они недолго постояли с плакатами, пообщались с журналистами, а потом разошлись. Мероприятие было согласовано с властями города. В документах указывалось, что оно направлено «против обмана молодёжи артистами, пропаганды наркотиков и алкоголя, за сохранение семейных ценностей».

Организаторы ожидали, что пикет соберёт не менее 100 человек.

Концерт Элджея пройдёт в Воронеже 5 ноября. Власти пошли навстречу активным жителям и установили возрастной ценз на мероприятие, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что в Якутске отменили выступление Элджея. По словам организаторов концерта, артисту поступили сообщения с угрозами. Это далеко не первый случай, когда артисту пришлось возвращать деньги за билеты.


#пикет #воронеж #Элджей
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