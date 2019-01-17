Сайт крупной пиццерии упал из-за скидок

Пользователи Сети сообщили, что сайт пиццерии «Папа Джонс» стал работать некорректно из-за наплыва клиентов. Ажиотаж был вызван скидкой в размере 50%, которую заведение предоставляет в честь попадания Александра Овечкина в топ-50 бомбардиров НХЛ.
Некоторые клиенты смогли сделать заказ, после чего у них списались деньги, однако пиццу им не доставляют уже в течение нескольких часов. При этом в ресторанах не берут трубку, а техническая поддержка игнорирует обращения пользователей.
Ранее News.ru писал, что американца обвинили в домашнем насилии после того, как мужчина напал на своего отца с куском пиццы в руках. За своё преступление 33-летний Роберт Хьюстон отправился в тюрьму.