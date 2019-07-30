Проверка негосударственных пенсионных фондов вызвана массовыми жалобами граждан по факту неправомерного перевода пенсионных накоплений. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР.
Там отметили, что о грядущей проверке уже сообщили руководству территориальных органов НПФ и отделениям ПФР в регионах. В фонде заверили, что будут оказывать проверяющим всё необходимое содействие, отмечает
Ранее, как писал News.ru, Генпокуратура анонсировала проверки пенсионных фондов по всей стране. По словам первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана, они стартуют уже в августе. В ходе проверок ведомство намерено выявить факты незаконного перевода пенсионных накоплений россиян из Пенсионного фонда РФ в нецелевое использование.