https://static.news.ru/photo/5b502548-b398-11e9-8760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Проверка негосударственных пенсионных фондов вызвана массовыми жалобами граждан по факту неправомерного перевода пенсионных накоплений. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР.

Там отметили, что о грядущей проверке уже сообщили руководству территориальных органов НПФ и отделениям ПФР в регионах. В фонде заверили, что будут оказывать проверяющим всё необходимое содействие, отмечает РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, Генпокуратура анонсировала проверки пенсионных фондов по всей стране. По словам первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана, они стартуют уже в августе. В ходе проверок ведомство намерено выявить факты незаконного перевода пенсионных накоплений россиян из Пенсионного фонда РФ в нецелевое использование.