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Певица Валерия предложила отказаться от мата на год

Валерия vk.com/valeriya_rus

Валерия

общество [ версия для печати ]

Артистка Валерия прокомментировала фотографию блогера Саши Спилберг с Сергеем Шнуровым, высказавшись против употребления мата. По её мнению, мат — зло, которое разрушает русский язык.

Певицу возмутило, что молодая девушка вспомнила о том, как мама включала ей песни группы «Ленинград» в машине по дороге в школу. Она ответила развёрнутым постом в Instagram.

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#Repost @sashaspilberg "@shnurovs когда я была ребенком, и мама возила меня в школу-мы слушали в машине ваши песни!! это сформировало мой музыкальный вкус и любовь к поэзии!! Обожаю вас!!" А теперь, друзья, наберитесь терпения и прочитайте мой пост до конца. (Подпись под фото и ещё два комментария) Бурная дискуссия разворачивается в обществе на предмет культивирования и пропаганды ненормативной лексики. Толчок этому дал комментарий моего мужа одному изданию на данную тему. С присущей ему резкостью и категоричностью он нелицеприятно отозвался о зрителях, готовых без доли стеснения коллективно предаваться словесным оргиям. В этой части слово "лохи" является и некорректным по отношению к людям и, по большому счету, неверно отражающим картину происходящего. Но суть сказанного я целиком и полностью поддерживаю, и очень рада, что общество наконец обратило внимание на эту важную тему. (Продолжение в комментариях)

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

«Посмотрите, что происходит: песни без мата редко „заходят“ у молодёжи. Эти бранные слова несут страшную разрушительную силу, они обладают мощнейшей отрицательной энергией — именно это сейчас и трендуется», — написала звезда.

Она предложила пользователям перестать использовать бранную лексику в Интернете или устроить «Год матерного детокса».

Как ранее сообщал News.ru, член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко упрекнула рэперов в непонимании глубинного смысла матерных выражений и напомнила, что непечатные слова действуют на сознание людей. Вместе с тем музыкальный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин заявил, что нецензурная лексика стала трендом русской культуры. А лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров научил русскому мату солиста Rammstein Тилля Линдемана.


#мат #валерия
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