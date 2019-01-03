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Лолита назвала Кельми гением

Лолита Милявская Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Лолита Милявская

общество [ версия для печати ]

Певица Лолита Милявская поделилась воспоминаниями о российском певце и композиторе Крисе Кельми, скончавшемся 1 января на 64-м году жизни. Она призналась, что Кельми был одним из немногих гениев на земле, которых она знала, и который «бездарно» закончил свою карьеру.

По словам певицы, Кельми мог достичь «гораздо большего». Воспоминаниями о певце Милявская поделилась в ролике, который выложила на своей странице в Instagram.

В память о музыканте Лолита предложила всем сочувствующим спеть песню «Замыкая круг». Советский хит был создан Кельми и Маргаритой Пушкиной.

Ранее News.ru сообщал, что смерть Кельми наступила по естественным причинам. По словам сотрудника морга, тело музыканта находится на сохранении, судмедэкспертиза назначена на 3 января.


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