Лолита назвала Кельми гением

https://news.ru/storage/news/7e7c2aa9f2e037b73e5ad60d00074172/0e268320-e8d6-4164-ad05-3be3004f4b4c_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская поделилась воспоминаниями о российском певце и композиторе Крисе Кельми, скончавшемся 1 января на 64-м году жизни. Она призналась, что Кельми был одним из немногих гениев на земле, которых она знала, и который «бездарно» закончил свою карьеру.

По словам певицы, Кельми мог достичь «гораздо большего». Воспоминаниями о певце Милявская поделилась в ролике, который выложила на своей странице в Instagram.

В память о музыканте Лолита предложила всем сочувствующим спеть песню «Замыкая круг». Советский хит был создан Кельми и Маргаритой Пушкиной.

Ранее News.ru сообщал, что смерть Кельми наступила по естественным причинам. По словам сотрудника морга, тело музыканта находится на сохранении, судмедэкспертиза назначена на 3 января.