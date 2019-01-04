Петергоф вошёл в число самых популярных музеев мира

Российский государственный музей-заповедник Петергоф включён в топ-10 наиболее популярных музеев мира. Рейтинг составлен на основе анализа их посещаемости в 2018 году.
Список возглавляет парижский Лувр, которому удалось преодолеть планку в 10 млн туристов. В тройку лидеров также вошли китайский Национальный музей в Пекине (8,1 млн человек) и музей Метрополитен в Нью-Йорке (7,3 млн человек).
Петергоф занимает восьмую строчку. В прошлом году его посетили 5 млн путешественников.
Замыкают список Ватикан и музей императорского дворца в Тайбэе, сообщается на сайте аналитического агентства «ТурСтат».
Ранее News.ru сообщил об открытии в Большом Петергофском дворце выставки под названием «Голландский домик. Сны Петра Великого». Её создатели попытались воплотить голландские мотивы и образы Амстердама, которые встречаются среди записей снов Петра I. Она будет работать до 31 марта 2019 года.