https://static.news.ru/photo/dc3603b6-9832-11e9-b265-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sebastian Geisler/Global Look Press

Житель Санкт-Петербурга Сергей сдаёт всем желающим в аренду суперкар Lamborghini Aventador, 10 минут поездки на котором обойдутся в 4 тысячи рублей.

Молодой человек также предлагает прохожим сфотографировать на фоне машины на Невском проспекте за 500 рублей.

Как выяснилось, 4 тысячи рублей за 10 минут — вполне адекватная цена, и желающих прокатиться нашлось достаточно, — рассказал петербуржец в интервью РИА Новости .

За три часа около пятидесяти человек воспользовались данной услугой. В основном это были люди в возрасте от 20 до 35 лет. Сергей отметил, что эта машина является «автомобилем выходного дня».

Как писал News.ru, подаренный папе Франциску, а потом проданный им с аукциона Lamborghini Huracan LP 580 разыгрывается в лотерее. Цена участия в розыгрыше, который проходит на площадке Omaze, начинается от 10 долларов. Эта сумма приравнивается 100 заявкам.