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Петербуржцы стали охотнее смывать свои грехи

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже окунулись в крещенские проруби несмотря на то, что столбики термометров в ночь на 19 января опустились до минус 19 градусов. Всего для купаний были подготовлены 28 купелей в 13 районах Северной столицы.

По данным МЧС, с каждым годом количество петербуржцев, желающих окунуться в крещенские иордани, растёт, передаёт ТАСС.

Судя по фотографиям в социальных сетях, очереди в купели достигают нескольких метров. В частности, свои грехи попытался смыть и действующий глава Петербурга Александр Беглов.

Как писал News.ru ранее, купание в проруби в день Крещения, вопреки распространенному мнению, не избавляет от накопленных за год грехов. Для того чтобы очистить свою душу, нужно совершить намного больше манипуляций, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.


#Санкт-Петербург #крещение
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