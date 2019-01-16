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Петербуржцу отменили штраф за поющего «Мурку» священника

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Суд отменил взыскание штрафа с жителя Санкт-Петербурга Ивана Барбакова, который разместил в социальной сети видео со священником, исполнявшим хит из уголовного репертуара — песню «Мурка». Ранее мужчина был признан виновным в разжигании ненависти и вражды.

Помимо этого, суд первой инстанции счёл действия петербуржца попыткой подорвать основы конституционного строя и безопасности государства. Обвиняемого приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

«Апелляционная коллегия приговор суда отменила, уголовное дело прекратила за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией деяния», — сказано в сообщении объединённой пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга.

Виновным, как сообщал News.ru, Барбаков был признан в ноябре 2018 года. Тогда он предпочёл признать свою вину. Героем видео оказался архимандрит Венедикт Цирков, исполнявший обязанности личного секретаря настоятеля московского храма «Троеручица». После скандального ролика патриарх Московский и всея Руси Кирилл выслал его в молдавский Тирасполь.


#суды #рпц #экстремизм
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