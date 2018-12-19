Петербургские депутаты хотят оградить детей от энергетиков

https://news.ru/storage/news/2d2ee6ea9327d23f9ba09edb16c28318/05919878-f6cc-492b-99e9-b6fc121fcbd5_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Парламентарии Санкт-Петербурга приняли во втором чтении законопроект, запрещающий продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Автор документа Денис Четырбок предлагает штрафовать тех, кто продает такие товары детям.

В проекте предусматривается введение ограничений на продажу энергетиков в образовательных, культурных, медицинских и физкультурно-оздоровительных учреждениях. Нарушителям запрета будет грозить штраф до 50 тыс. рублей.

Член Госдумы Виталий Милонов отметил, что ранее он сам предлагал запретить продажу энергетиков, содержащих алкоголь. Безалкогольные напитки, по его мнению, также могут навредить организму, поскольку некоторые из них содержат искусственный кофеин. Он предложил предупреждать потребителей об этом путём нанесения специальных надписей на соответствующую продукцию.

«Детям их нельзя продавать по определению, потому что они содержат кофеин», — цитирует депутата «Политэксперт».

В то же время Милонов усомнился в том, что петербургским властям удастся реализовать запрет. Он полагает, что для этого необходимо принятие федеральных нормативных актов.

Его коллега Сергей Боярский также поддержал идею законодателей Северной столицы, но при этом добавил, что в данном вопросе необходимо посоветоваться со специалистами, которые занимаются детским здоровьем.

Ранее News.ru писал о том, что депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий производство и распространение на территории России так называемого сухого алкоголя. В правительстве отметили, что такая продукция потенциально опасна для здоровья, поскольку граждане могут самостоятельно выбирать способ употребления и дозировку, игнорируя рекомендации производителя.