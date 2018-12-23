Петербургская компания накормит турков блинами

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на проведение Масленицы в столице Турции — Анкаре. Средства на мероприятие выделят из городского бюджета.
Победившая компания перед отправкой в Турецкую Республику должна будет провести одну репетицию мероприятия дома. Кроме того, в Анкару предприятие поедет в сопровождении музыкально-хореографического коллектива, передаёт Nation News.
На организацию события предполагается потратить около двух миллионов рублей. Кроме того, деньги выделят на оформление виз всем участникам мероприятия и их проживание в стране.
Ранее News.ru сообщил о том, что московские власти объявили конкурс на разгон облаков к майским праздникам, Дню России и Дню города. Максимальная цена контракта составляет более 400 млрд рублей.