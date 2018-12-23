Петербургская компания накормит турков блинами

https://news.ru/storage/news/7101a552bb41b928b83e53a8a0e60236/87d6c6bd-ecf0-4c92-9480-450fb2db28cb_850.jpg Semen Likhodeev/Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на проведение Масленицы в столице Турции — Анкаре. Средства на мероприятие выделят из городского бюджета.

Победившая компания перед отправкой в Турецкую Республику должна будет провести одну репетицию мероприятия дома. Кроме того, в Анкару предприятие поедет в сопровождении музыкально-хореографического коллектива, передаёт Nation News.

На организацию события предполагается потратить около двух миллионов рублей. Кроме того, деньги выделят на оформление виз всем участникам мероприятия и их проживание в стране.

Ранее News.ru сообщил о том, что московские власти объявили конкурс на разгон облаков к майским праздникам, Дню России и Дню города. Максимальная цена контракта составляет более 400 млрд рублей.