Петербуржцам с ВИЧ перестали выдавать лекарства

https://news.ru/storage/news/d8ead2e15c08cd57bdcd00b0cb90d90d/7e1ebfa5-ec29-4b17-b398-172375bc387a_850.jpg АГН "Москва"

Организация «Пациентский контроль» сообщила, что в отделениях хронических вирусных инфекций районных поликлиник Санкт-Петербурга прекращена выдача препаратов антиретровирусной терапии (АРВ). Они положены пациентам Центра СПИДа.

По данным общественников, проблема коснулась 6295 пациентов, наблюдавшихся в городских клиниках. Они перестали получать АРВ в связи с изменениями, усложнившими доступ к лекарствам. Теперь ВИЧ-инфицированные вынуждены сначала посетить врача-инфекциониста в поликлинике, получить рецепт и только после этого поехать за препаратом в Центр СПИДа.

В связи с этим многим пришлось отказаться от терапии, так как по состоянию здоровья они не могут добраться до Центра. Кроме того, им трудно совмещать график работы с графиком выдачи лекарств на новом месте, передаёт Lenta.ru.

Ранее News.ru писал, что одну из самых перспективных в мире терапевтических вакцин для ВИЧ-инфицированных протестируют в столице в начале 2019 года. В целом испытания препарата продлятся несколько лет, а его реализация, в случае успеха, возможна минимум через три года.