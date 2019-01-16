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Петербуржцам с ВИЧ перестали выдавать лекарства

АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Организация «Пациентский контроль» сообщила, что в отделениях хронических вирусных инфекций районных поликлиник Санкт-Петербурга прекращена выдача препаратов антиретровирусной терапии (АРВ). Они положены пациентам Центра СПИДа.

По данным общественников, проблема коснулась 6295 пациентов, наблюдавшихся в городских клиниках. Они перестали получать АРВ в связи с изменениями, усложнившими доступ к лекарствам. Теперь ВИЧ-инфицированные вынуждены сначала посетить врача-инфекциониста в поликлинике, получить рецепт и только после этого поехать за препаратом в Центр СПИДа.

В связи с этим многим пришлось отказаться от терапии, так как по состоянию здоровья они не могут добраться до Центра. Кроме того, им трудно совмещать график работы с графиком выдачи лекарств на новом месте, передаёт Lenta.ru.

Ранее News.ru писал, что одну из самых перспективных в мире терапевтических вакцин для ВИЧ-инфицированных протестируют в столице в начале 2019 года. В целом испытания препарата продлятся несколько лет, а его реализация, в случае успеха, возможна минимум через три года.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #россияне #лекарства #ВИЧ
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