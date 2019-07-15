https://static.news.ru/photo/71ead48a-a720-11e9-881b-fa163e074e61_1024.jpg Борис Стругацкий Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга не требовали от авторов идеи установки мемориальной доски на доме, где жил Борис Стругацкий, справку о том, что тот был писателем. Об этом заявили в городском комитете по культуре.

Там утверждают, что депутат Законодательного собрания Борис Вишневский неверно интерпретировал отправленное ему чиновниками письмо.

Дело в том, что заявители настаивают на формулировке «писатель-фантаст», а не просто «писатель» или «выдающийся писатель», или «советский и российский писатель». Осталось неясно, почему именно «писатель-фантаст», и мы попросили подкрепить документами именно эту формулировку, — цитирует Znak.com разъяснение пресс-службы комитета.

Как там отмечают, все документы проходят несколько юридических экспертиз, поэтому каждое слово на мемориальной табличке «буквально должно быть подтверждено какой-либо архивной записью».

Ранее, как писал News.ru, о необходимости предоставить справку, подтверждающую, что Стругацкий был писателем, сообщил депутат петербургского парламента Борис Вишневский. По его словам, в местном Союзе писателей заявили о готовности выдать подобный документ.

Мемориальную доску Борису Стругацкому инициативная группа хочет установить на стене дома № 4 по улице Победы. Площадь рядом с этим домом была названа в честь братьев Стругацких пятью годами ранее.