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Песков высказался о вероятной свадьбе Путина

Global Look Press/Dmitry Golubovich

общество [ версия для печати ]

Статус холостяка никак не влияет на способность президента России Владимира Путина исполнять свои обязанности. Планируется ли когда-либо его женитьба, не знает даже его ближайшее окружение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что и сам не считает себя вправе интересоваться вопросами вероятной свадьбы российского лидера.

«Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает. <…> Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет», — сказал Песков в интервью «АиФ».

Он назвал президента трудоголиком, у которого «своё понимание времени» и нет выходных.

В 2013 году Владимир и Людмила Путины после 30 лет брака объявили о разводе. С тех пор российский лидер остаётся главным холостяком страны, которому регулярно приписывают связи с различными женщинами. Одним из наиболее частых и укоренившихся слухов стала связь Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой.

В интервью изданию «АиФ», как сообщал News.ru, представитель Кремля также заявил, что основным приоритетом для главы государства является снижение уровня бедности в России. Он признал, что в стране «по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности», и назвал это «абсолютно неприемлемым».


#свадьбы #владимирпутин #дмитрийпесков
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