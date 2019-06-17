https://static.news.ru/photo/3ecf8d3a-90ef-11e9-88b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pnzreg.ru

Президенту Владимиру Путину сообщили о ситуации в селе Чемодановка, где произошла массовая драка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, инцидент в Пензенской области является резонансным, однако Кремль пока не намерен вмешиваться в происходящее.

Песков подчеркнул, что о причинах сложившейся в Чемодановке ситуации «с руки говорить правоохранительным органам», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала группу «Чемодановка в огне», посвящённую конфликту в селе под Пензой. Причиной стали опубликованные в сообществе «призывы к насильственным действиям».