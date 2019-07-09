https://static.news.ru/photo/ca5101b6-a23a-11e9-8b4f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что доверие россиян к работе полицейских возвращается. Так он прокомментировал опрос Левада-Центра, согласно которому две трети граждан считают подбрасывание наркотиков обычной практикой в правоохранительных органах.

Сама по себе работа правоохранительных органов в конечном итоге возвращает доверие россиян, — цитирует Пескова ТАСС .

При этом он отметил, что имеют место инциденты, которые «крайне нежелательны к повторению и являются абсолютно недопустимыми».

В целом, давайте не забывать тот объём работы, который делается правоохранительными органами. Это ежедневная, очень серьёзная работа, которая имеет своей целью обеспечение безопасности граждан и законности, — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, проводятся следственные действия касательно задержания журналиста Ивана Голунова, который был отпущен в связи со снятием обвинений.

Это как раз та работа, которая направлена на недопущение в дальнейшем таких проявлений, — резюмировал пресс-секретарь главы РФ.

Как писал News.ru, 66% респондентов опроса Левада-Центра уверены, что подбрасывание наркотиков и фальсификация дел является обычной практикой в МВД, а несправедливое преследование можно прекратить только через суд, прокуратуру или влиятельных знакомых. Только 18% опрошенных считают такие случаи единичными.