https://news.ru/storage/news/e00b28c99f3986d4ddcf6c57dcacd909/8528cd74-177a-4cd8-9f1c-722921b79ee3_850.jpg Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с существующим мнением, что в мире сейчас идёт информационная война, причём на нескольких фронтах сразу.

И средства массовой информации за рубежом используются властью для попыток демонизации России, считает Песков. Свою точку зрения на происходящее пресс-секретарь президента высказал в интервью телеканалу «Россия 24».

В частности, Дмитрий Песков привёл пример, что в США информационная война идёт между местными СМИ и Трампом, во Франции — война с RT.

Ранее News.ru сообщал, что Порошенко, имеющий небольшой рейтинг, активно ведёт кампанию, в ходе которой утверждается, что Россия намерена воевать с Украиной.Он готовится к массированной подделке голосов и пытается сменить акцент на военную угрозу в сторону Украины.

Такие действия способствуют росту рейтинга президента Порошенко.