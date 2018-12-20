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Песков: информационная война идёт на нескольких фронтах

Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с существующим мнением, что в мире сейчас идёт информационная война, причём на нескольких фронтах сразу.

И средства массовой информации за рубежом используются властью для попыток демонизации России, считает Песков. Свою точку зрения на происходящее пресс-секретарь президента высказал в интервью телеканалу «Россия 24».

В частности, Дмитрий Песков привёл пример, что в США информационная война идёт между местными СМИ и Трампом, во Франции — война с RT.

Ранее News.ru сообщал, что Порошенко, имеющий небольшой рейтинг, активно ведёт кампанию, в ходе которой утверждается, что Россия намерена воевать с Украиной.Он готовится к массированной подделке голосов и пытается сменить акцент на военную угрозу в сторону Украины.

Такие действия способствуют росту рейтинга президента Порошенко.


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