Песков: информационная война идёт на нескольких фронтах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с существующим мнением, что в мире сейчас идёт информационная война, причём на нескольких фронтах сразу.
И средства массовой информации за рубежом используются властью для попыток демонизации России, считает Песков. Свою точку зрения на происходящее пресс-секретарь президента высказал в интервью телеканалу «Россия 24».
В частности, Дмитрий Песков привёл пример, что в США информационная война идёт между местными СМИ и Трампом, во Франции — война с RT.
Ранее News.ru сообщал, что Порошенко, имеющий небольшой рейтинг, активно ведёт кампанию, в ходе которой утверждается, что Россия намерена воевать с Украиной.Он готовится к массированной подделке голосов и пытается сменить акцент на военную угрозу в сторону Украины.
Такие действия способствуют росту рейтинга президента Порошенко.