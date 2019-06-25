https://static.news.ru/photo/5db89900-974b-11e9-a551-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Введение абсолютного запрета на поездки россиян в Грузию вопреки их желанию невозможно, и никто не собирается прибегать к такой мере. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Можно только рекомендовать гражданам обратить внимание на угрозы их личной безопасности. И можно принять меры для сокращения туристического потока в интересах безопасности наших граждан, — цитирует его « Политика сегодня ».

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос радиостанции «Коммерсантъ FM» об эффективности введённых Кремлём ограничений после запуска 8 июля в Грузию шаттлов из транзитных аэропортов соседних государств.

Как писал News.ru, депутат Госдумы Александр Шерин поддержал идею бизнесмена, главы Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалвы Алавердашвили организовать бесплатные трансферы из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона для российских туристов в Грузию.

Запрет на полёты в страну ввёл лидер РФ Владимир Путин на фоне беспорядков в Тбилиси. Это привело к массовому обмену российскими туристами приобретённых туров на путёвки в Турцию, Армению и на Кипр.

Протесты перед зданием парламента в грузинской столице вспыхнули 20 июня из-за проходящей там Межпарламентской ассамблеи православия. Митингующих с главной улицы — проспекта Руставели — полицейские разгоняли слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Поводом стало то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера парламента, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.