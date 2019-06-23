https://static.news.ru/photo/07c07546-95ba-11e9-936f-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин очень эмоционально реагирует на ситуации, когда люди не понимают суть принимаемых им решений. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом жёсткие вопросы, в том числе на публичных мероприятиях, таких как недавняя прямая линия, вызывают у главы государства более сдержанную реакцию, отметил представитель Кремля.

Он эмоционально реагирует на вопросы, которые не соответствуют действительности. <...> Путин действительно очень эмоционально объясняет, что «как же люди не понимают, мы говорим, показываем, мы привлекаем СМИ для того, чтобы они рассказывали о тех решениях, которые принимаются», — рассказал Песков в эфире программы « Москва. Кремль. Путин » на телеканале « Россия ».

В 2019 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась уже в 17-й раз. News.ru вёл онлайн-трансляцию. Общение длилось больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений россиян. В прямом эфире глава государства успел ответить почти на 70 из них.

Ранее, как писал News.ru, президент заявил, что поддержка людей зависит от доверия к властям и если её нет, не будет результата.