USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,289 $   Brent59.17 $ Bitcoin3,679.67 $
МОСКВА0°C13:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Песков рассказал о зарплате и наличных Путина

Президент РФ Владимир Путин Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Зарплата и военная пенсия приходит президенту Владимиру Путину на карту банка «Россия», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что данное финансовое учреждение стало одной из первых организаций, которая попала под действие санкций США.

«И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, наличными российский лидер пользуется не более одного–двух раз в год, когда катается на лыжах и обедает в горном кафе, передаёт RT.

Как писал News.ru, ранее Песков сообщил, что официальные аккаунты Владимира Путина в социальных сетях, а также мобильный телефон отсутствуют. Но на борту лайнера российского лидера всегда есть Wi-Fi.


#россия #путин #банки #зарплата #ПРЕЗИДЕНТ #ПЕНСИЯ #песков
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
политика 10:19, 15 января 2019
Песков назвал самые волнующие Путина темы
политика 09:58, 15 января 2019
Песков о ситуации на Украине: дела действительно плохи
политика 09:41, 15 января 2019
Песков назвал политический Telegram «чернухой»
Лента новостей
спорт 13:44
Самый богатый китаец разорится на итальянский футбол
экономика 13:40
Реформа поможет повысить качество жизни пенсионеров
общество 13:38
Москвичи смогут быстрее получать электронные услуги
в мире 13:35
Суд Таиланда вынес приговор Лесли и Рыбке
общество 13:34
Леший продаёт броневик в Сибири
Другие новости
общество 13:38
Москвичи смогут быстрее получать электронные услуги
общество 13:34
Леший продаёт броневик в Сибири
общество 13:30
Роскомнадзор попросили принять меры в отношении Вольнова
общество 12:59
Прокуратура требует передать государству миллиарды Шестуна
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top