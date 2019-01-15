Песков рассказал о зарплате и наличных Путина

https://news.ru/storage/news/866be820bb61c8674d8ded30bee35bde/e97cedd5-909a-437c-983b-d470485777c5_850.jpg Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин

Зарплата и военная пенсия приходит президенту Владимиру Путину на карту банка «Россия», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что данное финансовое учреждение стало одной из первых организаций, которая попала под действие санкций США.

«И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, наличными российский лидер пользуется не более одного–двух раз в год, когда катается на лыжах и обедает в горном кафе, передаёт RT.

Как писал News.ru, ранее Песков сообщил, что официальные аккаунты Владимира Путина в социальных сетях, а также мобильный телефон отсутствуют. Но на борту лайнера российского лидера всегда есть Wi-Fi.