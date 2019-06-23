https://static.news.ru/photo/ab84edcc-95b2-11e9-88e8-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стало известно о судьбе тех, кто потерял записку для Владимира Путина, о которой президент упомянул в ходе прямой линии. О том, какое наказание они понесли, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Те, кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину действительно так и не нашли, — сообщил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на ВГТРК .

По словам Пескова, Путин не случайно вспомнил про этот случай. Президент очень ответственно относится ко всему, что связано с обращениями граждан. После того инцидента глава государства действительно «не начинает заниматься другим делом», пока не прочтёт поступившее письмо, передаёт « Российская газета ».

В ходе прямой линии 20 июня Путина спросили, за что ему стыдно. Президент сообщил, что испытывает угрызения совести за утрату записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время одной из его поездок по регионам.

Ранее, как писал News.ru, журналистам удалось узнать содержание утерянного послания. Записка была передана президенту в Сыктывкаре в 2010 году и содержала просьбу, касающуюся распределения земельных участков для многодетных семей.