Песков рассказал о Путине и просьбе Памелы Андерсон

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Памела Андерсон

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о просьбе, с которой актриса и защитница животных Памела Андерсон обратилась к Владимиру Путину.

По его словам, президент пока не рассмотрел обращение, касающееся косаток и белух, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Андерсон обратилась к Путину с просьбой прекратить отлов косаток и белух для китайских океанариумов. По её словам, она внимательно следит за развитием событий и надеется, что «эти невероятные млекопитающие скоро выйдут из „китовой тюрьмы“ и что этот жестокий бизнес станет историей».

В конце октября представители Гринписа России и «Эковахты Сахалина» заявили, что на базе в бухте Средняя, известной также как «китовая тюрьма», находятся 90 белух и 11 косаток. По информации активистов, в вольерах содержались особи, не достигшие половой зрелости и запрещённые к отлову. Малышей планировали продать в Китай.