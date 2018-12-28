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Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что каким будет новогоднее настроение Владимира Путина.

«Традиционное, конечно», — сказал он журналистам.

Поздравление начнётся 31 декабря в 23:55 по московскому времени, пишет ТВЦ.

Как ранее писал News.ru, ПАО «МОЭК» и «Мосэнерго» объявили о переходе на усиленный режим работы в новогодние и рождественские праздники.

«Мосэнерго» имеет резервные мощности для работы в условиях повышенных нагрузок, кроме того, в праздничные дни будет организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. 


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