Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина

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Президент РФ Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что каким будет новогоднее настроение Владимира Путина.

«Традиционное, конечно», — сказал он журналистам.

Поздравление начнётся 31 декабря в 23:55 по московскому времени, пишет ТВЦ.

Как ранее писал News.ru, ПАО «МОЭК» и «Мосэнерго» объявили о переходе на усиленный режим работы в новогодние и рождественские праздники.

«Мосэнерго» имеет резервные мощности для работы в условиях повышенных нагрузок, кроме того, в праздничные дни будет организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад.