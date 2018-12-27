Песков рассказал о любимом виде спорта

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, каким видом спорта он увлекается.

«Любимый вид спорта у меня уже три года — это велосипед. Просто заболел этим видом спорта», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь уточнил, что в холодное время года он занимается на велотренажёре, а летом катается на специальной трассе.

Дмитрий Песков занимает должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.

Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал прямую линию с Владимиром Путиным. По словам представителя российского лидера, Путин ответит на вопросы россиян и журналистов перед майскими праздниками. В этом году прямая линия состоялась 7 июня и продолжалась 4 часа 20 минут.