https://static.news.ru/photo/39b09958-9bed-11e9-9952-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, пока не ознакомился с делом крупнейшего в России автодилерского холдинга «Рольф», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в связи с тем, что российский лидер обратил внимание на инцидент, он обязательно запросит необходимую информацию, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее в «Рольфе» заявили, что компания выполнит все взятые обязательства перед своими клиентами.

27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова. Его подозревают в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.