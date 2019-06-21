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Проспект Руставели в центре столицы Грузии временно исключён из туристических маршрутов в связи с протестными акциями. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Всех организованных туристов предупредили, что не стоит самостоятельно ходить на проспект Руставели, и рекомендовали избегать места с большим скоплением людей, — сказала она РИА Новости. При этом собеседница агентства отметила,...