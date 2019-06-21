Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным понравилась большинству жителей России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Можно сказать, констатировать одно — линию ждали, линию слушали и смотрели, — отметил он.

По его словам, мероприятие было информативным, востребованным и конкретным. В ходе прямой линии российский лидер рассмотрел вопросы, поднятые гражданами, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что в Европе и США предсказуемо оценили прямую линию с Владимиром Путиным как очередное постановочное мероприятие, рассчитанное на успокоение внутренней аудитории на фоне падения уровня доходов.

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