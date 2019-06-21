Прямая линия с президентом Владимиром Путиным понравилась большинству жителей России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Можно сказать, констатировать одно — линию ждали, линию слушали и смотрели, — отметил он.
По его словам, мероприятие было информативным, востребованным и конкретным. В ходе прямой линии российский лидер рассмотрел вопросы, поднятые гражданами, передаёт
Ранее News.ru писал, что в Европе и США предсказуемо оценили прямую линию с Владимиром Путиным как очередное постановочное мероприятие, рассчитанное на успокоение внутренней аудитории на фоне падения уровня доходов.