https://static.news.ru/photo/d0c35c82-a2e5-11e9-9103-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о девушке, якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге, рассказал, что на самом деле Путин останавливался, чтобы поговорить с горожанами.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила , что когда кортеж президента отъехал от здания Уральского федерального университета, то ему наперерез бросилась девочка, а Путин якобы вышел из своей машины и помог ей.

Всё не совсем так. Президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле, — сказал РИА Новости Песков.

Как писал News.ru, одной из студенток УрФУ стало плохо во время встречи с Путиным. Она потеряла сознание, после этого её увели. Путин призвал помочь девочке и поискать доктора. Как передают местные СМИ, приезда главы государства студенты университета ждали пять часов.