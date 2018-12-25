Песков оценил внимание общества к детям из Клинцов

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Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали информацию о поездке детей брянских чиновников в Турцию, а также дали оценку вниманию общества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил «весьма критическую» реакцию общественности и СМИ к этой ситуации. Он рассказал, что узнал обо всём из новостей.

«Мы видим, что реакция весьма критическая. Мы видим, что определенная дискуссия существует и [есть] определенные действия для того, чтобы выправить эту ситуацию», — сказал Песков.

Он отметил, что речь не идёт о бюджетных деньгах, и выразил надежду, что благотворительный фонд урегулирует вопрос, информирует Ura.ru.

25 декабря прокуратура Брянской области сообщила об итогах проверки по организации поездки детей из города Клинцы в турецкий Демре. Надзорное ведомство заявило о нарушениях.

Ранее News.ru писал, что сотрудники администрации города Клинцы в Брянской области будут наказаны за то, что отправили своих детей в Турцию за счёт благотворительного фонда.