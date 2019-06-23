https://static.news.ru/photo/f022691e-95ad-11e9-81f7-fa163e074e61_1024.jpgПрямая линия с Владимиром Путиным, июнь 2019Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Прямая линия с главой государства — это уникальный проект, который не решились перенять страны Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Это уникальный проект, причём во всём мире, для всех стран мира. Расскажу вам любопытную вещь. Где-то в районе 2007-го или 2008 года к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом, — рассказал Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».
По его словам, европейцы хотели организовать подобный формат общения руководства своих стран с гражданами, но не решились на это.
Эти делегации, выслушав часовой рассказ, сказали: «Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать», — сказал он.
News.ru вёл онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Общение длилось больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений россиян. В прямом эфире глава государства успел ответить почти на 70 из них.