https://static.news.ru/photo/f022691e-95ad-11e9-81f7-fa163e074e61_1024.jpg Прямая линия с Владимиром Путиным, июнь 2019 Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Прямая линия с главой государства — это уникальный проект, который не решились перенять страны Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это уникальный проект, причём во всём мире, для всех стран мира. Расскажу вам любопытную вещь. Где-то в районе 2007-го или 2008 года к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом, — рассказал Дмитрий Песков в интервью телеканалу « Россия 1 ».

По его словам, европейцы хотели организовать подобный формат общения руководства своих стран с гражданами, но не решились на это.

Эти делегации, выслушав часовой рассказ, сказали: «Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что вопросы, поступившие на прямую линию президенту, будут систематизированы и разосланы руководителям регионов и ведомств.

News.ru вёл онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Общение длилось больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений россиян. В прямом эфире глава государства успел ответить почти на 70 из них.